OL : Lucas Paqueta souhaite partir

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais a du pain sur la planche. Après avoir démarré tambour battant le mercato d'été avec les arrivées d'Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Rémy Riou ou encore Johann Lepenant, les Gones doivent à présent de délester de quelques éléments. Certains sont jugés indésirables. Ce n'est pas le cas de Lucas Paqueta. Toutefois, les Rhodaniens n'excluent pas une vente du Brésilien, qui pourrait rapporter gros.

Alors que son président Jean-Michel Aulas a reconnu l'existence d'offres concrètes, le joueur âgé de 24 ans semblait plutôt se diriger vers une nouvelle saison à l'Olympique Lyonnais, comme l'expliquait récemment ESPN. Il a d'ailleurs montré lors du match amical de samedi dernier qu'il était toujours concentré et motivé. Malgré tout, la donne aurait changé.

Arsenal est intéressé mais ne veut pas payer trop cher

À en croire les informations de O Globoesporte, l'international auriverde (33 sélections, 7 buts) souhaite quitter les Gones cet été. Sous contrat jusqu'en juin 2025, Paqueta, qui a refusé une offre de prolongation en janvier dernier, a de belles touches en Angleterre. Manchester City ; Newcastle, où son ami Bruno Guimarães fait le forcing pour le faire venir ; et Arsenal.

Et les Gunners seraient les plus chauds à l'heure actuelle. Selon Goal Brésil, Edu Gaspar, directeur sportif du club anglais, a déjà contacté les représentants de Lucas Paqueta. Des échanges au cours desquels le dirigeant d'Arsenal a précisé qu'une offre serait faite, mais pas au prix demandé par Lyon, à savoir 80 millions d'euros. En France, on évoquait plutôt un prix de 60 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, Arsenal est bien intéressé mais ne veut pas surpayer Lucas Paqueta. Un joueur qui pourrait quitter l'écurie lyonnaise cet été.