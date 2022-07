OL : Jean-Michel Aulas confirme des offres pour Lucas Paqueta

Après une décevante 8eme place la saison dernière, l'Olympique Lyonnais souhaite rejouer les premiers rôles la saison prochaine. Et pour cela, il va falloir être actif sur le marché des transferts tout en conservant ses meilleurs joueurs. Après avoir recruté Lacazette et Tolisso, l'OL doit aussi réussir à conserver un joueur comme Lucas Paqueta qui est logiquement courtisé.

Dans des propos relayés par Goal, le président lyonnais Jean-Michel Aulas a confirmé avoir reçu des offres pour son joueur sans en dire plus sur la volonté ou non de le conserver. «Il y a des propositions pour lui. Il y a certains joueurs qui peuvent se sentir pleinement épanouis dans le projet, et d'autres qui ne le sont pas. Économiquement, nous avons les moyens de poursuivre nos idées et nos objectifs. Le coach nous a donné son avis et il y a aussi ce que les joueurs veulent faire.» Le mystère reste entier.