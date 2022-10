Le record fou de Xavi avec le FC Barcelone, Arsenal veut devancer les grands d'Europe pour un crack

La suite après cette publicité

La belle série de Xavi

Du côté de Barcelone, Lewandowski continue à donner le sourire à tous les supporters du Barça. Une fois encore, c'est lui qui offre une précieuse victoire aux siens. En difficulté contre Majorque, c’est bien « Golandowski » qui a trouvé la faille comme le surnomme Sport ce matin. Le Polonais a trouvé parfaitement le petit filet gauche de Rajkovic d'une frappe basse puissante. C’est « Letaldowski » pour Mundo Deportivo. Pour l’instant, c’est le meilleur buteur de Liga avec 9 buts en 7 matches. Il creuse déjà l’écart face à Borja Iglesias et Iago Aspas. Le club catalan, leader temporaire, est sur une bonne dynamique, et ça c’est sûrement grâce à Xavi qui écrit encore plus l’histoire du Barça aujourd'hui en tant que coach. C’est le premier entraîneur du championnat espagnol à avoir disputé 18 matches sans perdre à l'extérieur. Xavi, depuis son arrivée sur le banc de Can Barça, compte 13 victoires et 5 nuls, atteignant 44 points sur 54 possibles.

Arsenal veut renforcer son milieu

En Angleterre hier c'était le North London derby. Et c’est Arsenal qui s'est offert ce choc de prestige contre Tottenham 3-1. Un gros résultat qui permet aux Gunners de prendre le large en tête de la Premier League. On peut voir la joie des joueurs de Mikel Arteta sur la première page du Daily Telegraph. Et dans les pages Sports du Sunday Mirror on peut trouver un jeu de mot avec Thomas Partey. « que la fête commence ». En même temps, c'est lui l’auteur du premier but de la rencontre grâce à un boulet de canon qui est parti directement dans la lucarne gauche de Lloris. Puis pour être complet sur l’actu d’Arsenal. On apprend ce matin en lisant le Daily Express que le club va se lancer dans la bataille pour Ruben Neves. Mikel Arteta a plusieurs fois demandé à sa direction un nouveau milieu de terrain et d’après le journal c’est l'international portugais qu’il veut. Ça ne va pas être facile pour le club londonien car Barcelone, Liverpool et Manchester City aussi sont sur le coup pour recruter le milieu des Wolves.

Kylian Mbappé encensé par la presse française

Le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-0 hier soir face à Nice. Lionel Messi a fait un match de très grande classe. Il a même marqué son premier but sur coup franc avec le PSG. Kasper Schmeichel ne pouvait rien faire. Mais ce qui a fait basculer le choc, c’est l'entrée en jeu de Kylian Mbappé en deuxième période. Il est irremplaçable comme le titre L'Équipe ce matin. C’est lui qui a arraché la victoire à la 83ème minute. Avec ce très bon résultat, Paris reprend la tête du championnat français et fait le plein de confiance avant de se déplacer à Lisbonne pour jouer contre le Benfica en Ligue des Champions.