Brésil : Tite et César Sampaio appellent à la prière pour Pelé

Alors que le Brésil se prépare à jouer son huitième de finale contre la Corée du Sud, dans les phases finales de la Coupe du Monde au Qatar, les 215 millions de Brésiliens sont au chevet de Pelé, actuellement en soins palliatifs d'après la presse nationale. L'entraîneur adjoint du Brésil, César Sampaio, a demandé aux gens de prier, alors que le triple vainqueur de la Coupe du monde de 82 ans est hospitalisé pour un cancer : «La seule chose que vous pouvez tous faire, quelle que soit votre religion, c'est dire une prière, faire tout ce que vous faites et envoyer des ondes positives», a déclaré César Sampaio, ancien international auriverde et actuel assistant dans le staff de Tite.

Quant au sélectionneur brésilien, Tite a déclaré sur cette tragique annonce : «C'est la seule personne que j'ai jamais rencontrée qui m'a fait trembler quand je l'ai rencontré. Je parle du fond du cœur, c'est un moment émouvant pour moi : je me souviens que c'était en 2018, il y avait tous ces personnages historiques et je ne les ai pas remarqués. Puis quelqu'un a dit que je pouvais aller embrasser Pelé. Je tremblais, mes mains transpiraient, mon cœur battait plus vite et j'ai dit : 'Wow, je vais rencontrer Pelé.' Il est la santé, il est l'incarnation humaine de la santé ; c'est ce que nous ressentons tous, et c'est un moment très difficile»