MHSC : Laurent Nicollin cartonne Maxime Estève

À seulement 21 ans, Maxime Estève a quitté son club formateur, Montpellier, pour filer cet hiver en prêt (avec option d’achat) du côté de Burnley. Depuis, le Français a pu découvrir la Premier League (7 apparitions, 6 titularisations). Mais dans l’Hérault, ce départ n’est pas bien passé auprès des dirigeants. Interrogé par le Midi Libre, le boss du MHSC, Laurent Nicollin, s’en est pris à son ancien joueur.

«Pour moi, il ne partait pas : les Anglais voulaient un joueur sans rien payer ou en payant au mois d’août. Maxime m’a cassé les couilles. On a fini par le laisser s’en aller. C’est un gamin formé au club, qui prétend l’aimer et qui veut partir pour quelques euros de plus, je ne pars pas à la guerre avec ça. J’ai été déçu». c’est dit.