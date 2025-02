PSG : Luis Enrique est très satisfait de la victoire à Toulouse

Avant une semaine intense avec le barrage retour de C1, contre Brest, et le déplacement sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, dimanche prochain, le PSG a assuré l’essentiel à Toulouse (1-0) et garde dix points d’avance sur l’Olympique de Marseille. Si son équipe n’a pas été flamboyante, Luis Enrique retient la victoire, mais assure que de rester invaincu jusqu’à la fin de saison n’est pas un objectif.

«Je crois que le début du match était très équilibré, c’est une équipe solidaire, qui travaille bien, mais le terrain n’état pas en excellente qualité. C’est une grande victoire, je n’étais pas agacé, je veux juste toujours plus. L’équipe était compétitive, mais je trouve qu’on a été complet. Rester invaincu n’est pas un objectif, si on peut y arriver ce sera un plus. Mais je veux gagner le titre», a-t-il lâché sur DAZN. L’objectif est rempli.