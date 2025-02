Ligue 1 : un petit PSG assure l’essentiel à Toulouse

Dans un mois de février très chargé et entre deux matches de barrages contre le Stade Brestois, en C1, un Paris Saint-Germain remanié se présentait au Stadium de Toulouse afin de poursuivre sa bonne dynamique en tête du Championnat. Kvaratskhelia était aligné avec Barcola et Lee en attaque, devant Mayulu, Doué, Ruiz, Beraldo ou encore Safonov dans les buts pour aller enfoncer une formation toulousaine qui n’a plus gagné depuis le 5 janvier dernier.

Avec moins d’automatismes, les Parisiens ne parvenaient pas à déployer leur jeu et concédaient beaucoup d’occasions de la part des locaux, à l’image d’une première tête de Cresswell repoussée par Safonov (14e), puis d’une frappe d’Aboukhlal passée tout près du cadre (23e). Le PSG s’est chauffé avec une frappe de Beraldo repoussée par Restes sur son propre poteau (35e). Avant que le portier du Tef ne cède sa place sur blessure à Haug (43e).

Toulouse n’en a pas profité

Il fallait attendre la seconde période pour voir le match s’animer, avec de nouvelles occasions toulousaines de Dönnum (50e) et d’Aboukhlal, encore tout près du cadre (46e). Mais le Téf l’a payé cher, puisque sur un corner parisien, Ruiz pouvait reprendre de volée au second poteau pour ouvrir le score (1-0, 54e). Dangereux, à l’image d’un Doué qui trouvait le poteau (60e), le PSG n’était pas à l’abri de l’égalisation et voyait d’ailleurs Luis Enrique s’agacer au fil du match sur son banc de touche.

Mais Toulouse ne parvenait pas à en profiter et n’osait pas assez se projeter vers la défense adverse. Résultat, le PSG s’est imposé sur la plus petite des marges et assure l’essentiel, en gardant dix points d’avance sur l’Olympique de Marseille. Un résultat parfait avant une semaine intense avec le barrage retour de C1, contre Brest et le déplacement sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, la semaine prochaine. De son côté, Toulouse reste au 10e rang avant d’aller au Havre.