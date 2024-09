Manchester United : Manuel Ugarte sort du silence sur son choix

L’aventure de Manuel Ugarte au Paris Saint-Germain n’aura pas duré. Arrivé pour 60 millions d’euros en provenance du Sporting Portugal en 2023, le milieu de terrain uruguayen a quitté le club de la capitale dans les dernières heures du mercato pour évoluer sous les couleurs de Manchester United. Auteur de débuts remarqués dans la capitale française, le joueur de 23 ans a finalement progressivement perdu sa place, notamment lors des grands rendez-vous.

S’il n’a pas encore été inscrit par les Red Devils, le joueur de 23 ans jouera après la trêve internationale. Au micro de son nouveau club, Manuel Ugarte a expliqué son choix. «D’abord et avant tout, c’est son histoire, car nous savons tous à quel point United est un club immense - l’une des meilleures équipes du monde. Je suis vraiment excité. J’adorerais découvrir le stade légendaire de Manchester United en tant que joueur et ressentir la présence des supporters», a d’abord commencé Ugarte.

Manuel Ugarte veut se relancer

Avant d’avouer qu’il a beaucoup sondé Bruno Fernandes et Facundo Pellistri pour faire ce choix. «J’ai aussi parlé avec un ou deux joueurs - avec Bruno et Lisandro Martínez - et j’ai beaucoup discuté. Alors oui, je suis vraiment ravi et surtout impatient et excité, même si je suis évidemment conscient que c’est une grande responsabilité et que je suis préparé à cela. J’ai aussi beaucoup parlé avec Facu Pellistri et il m’a tout raconté : l’ambiance qui se dégage, l’ambiance qui se crée le jour du match à Old Trafford est incroyable».

Après son échec au Paris Saint-Germain, où il s’est fait déclasser lors de la phase finale de Ligue des Champions notamment, l’Uruguayen compte sur l’appui de l’histoire de son nouveau club pour relancer sa carrière : «je suis vraiment excité. Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant, les fans de United, ils m’envoient des messages. Mon transfert fait la une des journaux en Uruguay et je pense donc que les supporters, les vrais fans, les fans inconditionnels de United, méritent que le club remporte des trophées et c’est ce que nous espérons réaliser ». Manuel Ugarte est prêt.