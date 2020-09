PL : et les nommés pour le titre de meilleur jeune joueur de l'année sont...

Alors que la Barclays Premier League a dressé la liste des joueurs retenus pour le titre de meilleur joueur du championnat d’Angleterre le mois dernier, l’Association Professionnelle des Footballeurs vient ce vendredi de dévoiler la liste des nominés en ce qui concerne le meilleur jeune joueur de la saison. Celle-ci comporte désormais six joueurs et non des moindres.

Auteur d’une saison remarquable avec Chelsea, le jeune Tammy Abraham est bien présent dans cette liste aux côtés de l’étincelant Alexander Arnold. Mason Greenwood, Mason Mount, Bukayo Saka ainsi que le Mancunien Marcus Rashford complètent celle-ci. Du beau monde donc pour ce titre tant convoité chaque année.