Ligue 1 : la programmation complète des 16e et 17e journées

Avec la trêve internationale mise en place entre novembre et décembre pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, la Ligue 1 a décidé de programmer les deux prochaines journées (16e et 17e) durant les fêtes de fin d'année, l'une après Noël et l'autre à partir du Nouvel An.

Dans cette programmation, on retrouve notamment un choc entre le Paris Saint-Germain, actuel leader du championnat, et son dauphin, le RC Lens, qui pourrait déjà être décisif dans la course au titre. L'OGC Nice connaîtra un retour de trêve compliqué avec la réception des Sang et or avant de se déplacer à Rennes quelques jours plus tard.

La programmation complète

16ème JOURNÉE DE LIGUE 1 UBER EATS

Mercredi 28 décembre 2022 à 15h00 sur Prime Video

AC Ajaccio – Angers SCO

ESTAC Troyes – FC Nantes

Mercredi 28 décembre 2022 à 17h00 sur Prime Video

AJ Auxerre – AS Monaco

Mercredi 28 décembre 2022 à 19h00 sur Prime Video

Clermont Foot 63 – LOSC Lille

Mercredi 28 décembre 2022 à 21h00 sur Canal+ Sport 360

Paris Saint-Germain – RC Strasbourg Alsace

Mercredi 28 décembre 2022 à 21h00 sur Prime Video

Stade Brestois 29 – Olympique Lyonnais

Jeudi 29 décembre 2022 à 17h00 sur Prime Video

FC Lorient – Montpellier Hérault SC

Jeudi 29 décembre 2022 à 19h00 sur Prime Video

Stade de Reims – Stade Rennais FC

Jeudi 29 décembre 2022 à 21h00 sur Canal+ Foot

OGC Nice – RC Lens

Jeudi 29 décembre 2022 à 21h00 sur Prime Video

Olympique de Marseille – Toulouse FC

17ème JOURNÉE DE LIGUE 1 UBER EATS

Dimanche 1er janvier 2023 à 15h00 sur Prime Video

Angers SCO – FC Lorient

FC Nantes – AJ Auxerre

Toulouse FC – AC Ajaccio

AS Monaco – Stade Brestois 29

Dimanche 1er janvier 2023 à 17h00 sur Canal+ Sport 360 en co-diffusion sur Prime Video

Olympique Lyonnais – Clermont Foot 63

Dimanche 1er janvier 2023 à 20h45 sur Prime Video

RC Lens – Paris Saint-Germain

Lundi 2 janvier 2023 à 15h00 sur Prime Video

RC Strasbourg Alsace – ESTAC Troyes

Lundi 2 janvier 2023 à 17h00 sur Prime Video

LOSC Lille – Stade de Reims

Lundi 2 janvier 2023 à 19h00 sur Prime Video

Montpellier Hérault SC – Olympique de Marseille

Lundi 2 janvier 2023 à 21h00 sur Canal+ Foot

Stade Rennais FC – OGC Nice