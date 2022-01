Le casting XXL du Barça pour renforcer sa défense !

La suite après cette publicité

À la recherche des plus belles opportunités, voici le credo du FC Barcelone lors de ce mercato hivernal. Pointant actuellement à une décevante sixième place en Liga, le club catalan veut, en effet, profiter de ce marché des transferts pour équilibrer son effectif mais ceci passe par la recherche de bonnes affaires, tant les Culés se doivent de composer avec des moyens financiers limités. A ce titre, si le Barça est déjà parvenu à attirer dans ses filets Ferran Torres et Dani Alves, les dirigeants barcelonais travaillent désormais activement sur le secteur défensif en ciblant dès lors plusieurs joueurs «low cost». Et le casting envisagé a de quoi laisser rêveur.

Dans cette optique, Bild révélait vendredi que les Barcelonais appréciaient tout particulièrement le profil du défenseur Niklas Süle (26 ans), en fin de contrat au Bayern Munich l'été prochain. Mais ce samedi matin, SPORT révèle que les Blaugranas souhaitent activer d'autres pistes pour leur défense et cela se passe du côté de Stamford Bridge. En effet, pas moins de trois défenseurs de Chelsea, dont les contrats se terminent en juin prochain, intéressent les Culés.

Le Barça accélère pour César Azpilicueta et Andreas Christensen !

Fort de six joueurs pouvant évoluer dans l'axe central, bien que tous n'aient pas un avenir assuré au Camp Nou, le Barça ciblerait donc César Azpilicueta (32 ans), Andreas Christensen (25 ans) et Antonio Rüdiger (28 ans). Pour les deux premiers cités, l'intérêt serait même de plus en plus prégnant au sein des bureaux catalans même si la piste du défenseur allemand, souvent annoncé du côté du Real Madrid, n'est pas écartée et reste une réelle possibilité. À 32 ans, `Azpi' aurait, lui, demandé un renouvellement pour continuer deux saisons supplémentaires (plus une en option) avec les Blues mais les dirigeants londoniens ne semblent pas en mesure de répondre à ses exigences et un départ serait donc largement envisageable.

En fin de contrat dans six mois, l'Espagnol représente donc une magnifique opportunité pour les Barcelonais, au même titre que Christensen, qui ne serait pas contre un départ après sept saisons à Londres. Enfin, bien décidés à stabiliser ce secteur défensif, le média espagnol précise également que les Catalans travaillent par ailleurs sur la prolongation Ronald Araujo (22 ans), sous contrat jusqu'en juin 2023. Si la direction sportive du Barça reste confiante dans ce dossier, elle ne se prive en tout cas pas de regarder ailleurs et Londres semble bel et bien un terrain de jeu privilégié pour les Blaugranas. Reste à connaître l'avis des Blues...