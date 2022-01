Mercato : le FC Barcelone veut chiper un titulaire du Bayern Munich pour 0 €

La suite après cette publicité

« C’est un international allemand, c’est un joueur que nous voulons avoir dans notre équipe. Dans la situation sanitaire actuelle, ça dépend toujours de ce que demande le joueur. Nous avons été clairs avec Alaba, nous avons certaines limites ». Voilà ce que déclarait Oliver Kahn en décembre dernier au sujet de Niklas Süle. Il faut dire qu'à l'instar de l'international autrichien qui a finalement refusé de prolonger au Bayern pour filer au Real Madrid, le roc défensif allemand de 26 ans est en fin de bail et en position de force pour négocier un nouveau gros contrat en Bavière, mais aussi là ou cela lui chante.

Malgré son statut de titulaire indiscutable au sein de la Nationalmannschaft et ses 23 matches disputés avec le Bayern depuis le début de saison, l'ancien défenseur d'Hoffenheim ne semble pas si enclin à prolonger une aventure commencée à Munich durant l'été 2016. De quoi susciter l'intérêt de nombreux clubs anglais qui lorgnent déjà cette belle affaire estivale.

Le Barça tiendrait sa revanche sur le Bayern Munich

Si la Premier League a pour le moment les faveurs du natif de l'international allemand (37 sélections), un nouveau courtisan et de non des moindres vient de se rajouter dans la bataille. Il s'agit ni plus ni moins que le FC Barcelone. En quête de renforts à moindre coût, le statut d'agent libre de Niklas Süle ainsi que son profil plairaient beaucoup au club catalan comme l'indique Bild ce matin dans ses colonnes.

Reste à savoir ce qu'en pense le principal intéressé. La perspective d'une place de titulaire au sein d'une défense du Barça à bout de souffle et en quête de renouveau pourrait être un rebond idéal pour le défenseur du Bayern. Nul doute que la présence au club de Marc-André ter Stegen, son partenaire en sélection allemande, pourrait l'aider à favoriser son adaptation en Espagne... À suivre. Une chose est sûre, il s'agirait d'un bien vilain coup du FC Barcelone au Bayern Munich. De quoi permettre au FCB de prendre sa revanche après les multiples cartons bavarois face aux Blaugranas ces dernières années.