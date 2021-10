Niklas Süle pourrait quitter le Bayern Munich libre l’été prochain

Le cas Niklas Süle commence à faire parler en Allemagne. Alors qu’il réalise un bon début de saison avec le Bayern Munich, le défenseur allemand de 26 ans pourrait quitter le club en fin de saison. En effet, il sera en fin de contrat en juin prochain et alors que les Bavarois voulaient le prolonger, Sport1 indique que la possibilité de voir Süle s’en aller libre comme l’air est de plus en plus grande.

L’international allemand a de nombreux prétendants en Premier League notamment, championnat qu’il apprécie particulièrement. S’il venait à s’en aller gratuitement, le Bayern pourrait se rabattre sur un autre défenseur lui aussi libre en juin 2022 : Antonio Rüdiger (28 ans). Le joueur de Chelsea a d’ailleurs récemment répondu à l’intérêt du club bavarois : « je suis honoré. Mais je ne me permets pas trop de me distraire. Parce que j'ai certaines obligations envers mon club, qui sont de performer. Mais cela montre aussi que j'ai fait beaucoup de bonnes choses au cours des derniers mois », a-t-il déclaré.