Chelsea : Antonio Rüdiger sur le départ l'été prochain ?

Depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea, le défenseur central allemand Antonio Rüdiger s'est imposé comme l'une des valeurs sûres de la charnière centrale des Blues, avec 9 titularisations sur 9 matches joués cette saison toutes compétitions confondues. Mais l'international aux 47 sélections (2 buts) pourrait quitter Stamford Bridge à la fin de son contrat. Lié jusqu'à l'été prochain avec le CFC, l'ancien de l'AS Rome aurait déjà reçu une première offre de prolongation de la part de la direction londonienne.

Néanmoins, l'entourage du joueur de 28 ans l'aurait jugé décevante à en croire les informations de Sky Sports. La télévision allemande ajoute que les discussions sont encore en suspens et aucune décision ne serait prise avant janvier... Actuellement en sélection, Rüdiger a d'ailleurs commenté un intérêt du Bayern Munich à son égard. «Je suis honoré. Mais je ne me permets pas trop de me distraire. Parce que j'ai certaines obligations envers mon club, qui sont de performer. Mais cela montre aussi que j'ai fait beaucoup de bonnes choses au cours des derniers mois», a-t-il lancé en conférence de presse ce mardi.