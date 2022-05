Zinedine Zidane salue la qualification de l’OM en Ligue des Champions

Interviewé par La Provence ce dimanche, l’ancien milieu offensif de l’Équipe de France Zinedine Zidane a salué la qualification de l’Olympique de Marseille pour la prochaine Ligue des Champions. L’ancien coach du Real est ravi que son club de cœur en France ait réussi à terminer deuxième de Ligue 1 lors de la dernière journée et ainsi être qualifié directement pour la C1.

« Ravi, ravi quand on est supporter de l'OM, on l'est toujours. Donc je suis ravi de leur qualification directe pour la Champions League. Cela s'est fait dans les dernières minutes, ça aurait pu être Monaco. Puis, je suis content pour Marseille que ça soit eux parce qu'on sait que ça règle pas mal de choses quand on se qualifie direct pour la Champions League », a déclaré Zinédine Zidane