Ligue 2 : Le Havre se replace et enfonce Guingamp

La troisième journée de Ligue 2 était le moment pour se relancer du côté de l'En Avant Guingamp. Le club breton qui n'a glané qu'un point sur ses deux premiers matches et a changé de coach avec la nomination de Mécha Baždarević voulait repartir de l'avant. Cependant, il fallait pour cela s'imposer contre une équipe de Le Havre qui restait sur un bon succès face à Amiens (1-0). Et les Normands n'ont pas mis longtemps à se mettre en action.

Dés les premières minutes du match, Jamal Thiaré ouvrait le score pour l'équipe de Paul Le Guen (1-0, 6e). En forme, le buteur s'offrait un second but juste avant la pause (2-0, 45e) et mettait les siens à l'abri. Un but contre son camp de Jérémy Mellot en seconde période n'a pas aidé Guingamp (3-0, 69e) même si Matthias Phaeton a sauvé l'honneur (3-1, 74e). Une défaite 3-1 qui empêche les Bretons de se sortir d'un mauvais début de saison. De son côté, Le Havre remonte à la troisième place.