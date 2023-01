Dortmund : ça se tend sérieusement avec Youssoufa Moukoko

La suite après cette publicité

Youssoufa Moukoko (18 ans) pose un sacré casse-tête au Borussia Dortmund. En fin de contrat en juin prochain, le jeune attaquant allemand a refusé les premières propositions de sa direction pour prolonger son bail. Le fait est qu’il se montre extrêmement gourmand. Sky Sport Germany nous apprend que le principal concerné réclame 10 M€ au BvB pour rester avec son club formateur. Mais voilà, l’écurie de la Ruhr ne l’entend pas de cette oreille et n’a pas l’intention de satisfaire ses exigences.

Une nouvelle rencontre est prévue entre les différentes parties courant janvier. Mais Sky précise qu’il est peu probable qu’un accord soit trouvé et que Youssoufa Moukoko est plus que jamais sur le départ. Dortmund lui propose un contrat lié à la performance avec un salaire annuel de base fixé à 3 M€, quand le n°18 veut au moins 5 M€ par an. L’international allemand pourrait donc rapidement se retrouver sur le marché (le BvB attendrait environ 30 M€), sous peine de le voir filer libre comme l’air l’été prochain. Le PSG, Chelsea ou encore Manchester United se frottent les mains.

