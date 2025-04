Naples : Antonio Conte a pris une grosse décision pour son avenir

Devenu cet été coach du Napoli, Antonio Conte réalise une grosse saison avec les Partenopei actuellement deuxième à six points de l’Inter Milan (avec un match en moins). En course pour le titre malgré l’avantage des Lombards, le coach transalpin de 55 ans se sent bien à Naples où son contrat court jusqu’en juin 2027.

Pourtant évoqué du côté de la Juventus pour cet été, Antonio Conte ne bougera pas selon la Gazzetta dello Sport. D’ailleurs le média aux pages roses annonce un mercato ambitieux de Naples qui disposera d’un gros budget sur le mercato afin de jouer le titre la saison prochaine et de briller en Ligue des Champions. Une nouvelle appréciée par Antonio Conte qui n’a pas fini son projet du côté du club transalpin.