Ligue Europa : les 24 qualifiés sont connus

Fin de la phase de groupe de la Ligue Europa ce jeudi avec la 8e journée. Les 36 équipes engagées se sont battues jusqu’au bout et certaines équipes ont pu atteindre le top 8. Il s’agit de la Lazio Rome, l’Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, l’Eintracht Francfort, l’Olympique Lyonnais, l’Olympiakos et les Glasgow Rangers. Ces huit formations sont qualifiées pour les huitièmes de finale alors que les 16 autres iront en barrages.

Déjà qualifiés, Galatasaray, Bodo/Glimt, le Viktoria Plzen, Anderlecht, le FCSB, l’AZ Alkmaar et l’Union Saint-Gilloise ont été rejoints par neuf autres formations. Il s’agit de l’Ajax Amsterdam, du PAOK Salonique, de la Real Sociedad, de Midtjylland, l’AS Roma, Ferencvaros, Fenerbahçe et Twente. À noter les éliminations de Braga, Besiktas, Hoffenheim et l’OGC Nice.