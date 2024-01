L’OM s’intéresse à la sensation Mohammed Amoura !

« Un garçon comme ça, courageux, travailleur, humble. Il a toutes les qualités. J’aime l’implication qu’il a dans son travail et ses ambitions. En ça, malgré le fait qu’il soit jeune, beaucoup de joueurs devraient s’inspirer de lui. Il ne faut pas se fixer de limites pour un joueur comme lui. Il le mérite. La CAN peut être une vitrine pour avoir des possibilités. Il ne faut pas oublier que Bennacer après la CAN 2019 a pris une autre dimension et il a pu signer à Milan. L’équipe nationale est un propulseur pour aller dans un club de grande qualité. Cette CAN est d’une telle qualité que briller dans cette compétition permettra d’avoir des clubs. Amoura, je sais qu’il a des offres, que le club a reçu des offres. Mais il n’y a pas de vérité, il est encore jeune. Il peut aussi continuer pour confirmer le début de saison qu’il fait. Peut-être qu’avec une demi-saison en plus et la CAN, il aura d’autres offres meilleures pour l’avenir. Inch’allah qu’il aille le plus haut possible ». En fin de semaine, le sélectionneur algérien Djamel Belmadi dressait joli portrait de Mohammed Amoura.

Mais surtout, il confirmait que bien des clubs étaient intéressés par ses services. Est-ce surprenant ? Clairement pas… Cette saison, l’attaquant algérien cartonne en Belgique. 13 buts en 15 rencontres de Jupiler Pro League avec l’Union St Gilloise, rien que ça. Des chiffres épatants, surtout pour un joueur encore assez jeune, puisqu’il n’a que 23 ans. La Gazette du Fennec confirme aussi de son côté qu’il y a plusieurs gros clubs du Vieux Continent intéressés par ses services. Et surtout, le média algérien donne le nom des formations intéressées.

De la concurrence

L’Olympique de Marseille est ainsi présent dans cette liste aux côtés de Liverpool, d’Arsenal et de l’AC Milan, entre autres. De gros clubs européens qui ont vu en Amoura une piste très intéressante pour renforcer leur secteur offensif. De leur côté, les dirigeants de l’USG peuvent déjà se frotter les mains. Si le joueur n’a coûté que 4 millions d’euros en provenance de Lugano l’été dernier, ils savent déjà qu’ils pourront multiplier cette somme d’une bien belle manière en cas de vente dans les mois à venir. Surtout si le joueur venait à performer à la CAN qui se jouera dès janvier en Côte d’Ivoire.

Reste tout de même à signaler que si la piste Amoura devrait être très abordable pour les écuries anglaises, la situation est un peu plus compliquée pour l’Olympique de Marseille, qui n’a pas une marge de manœuvre spécialement large en termes de finances. Surtout que le principal concerné a déjà avoué surtout rêver de jouer en Premier League. Mais nul doute que Pablo Longoria aura de quoi le convaincre s’il venait à passer sérieusement à l’attaque…