Le FC Barcelone doit près de 150 M€ pour plusieurs transferts

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone est dans la ligne de mire de Nasser Al-Khelaïfi. Depuis un mois, le président de l'ECA et du Paris Saint-Germain multiplie les sorties médiatiques à charge au sujet de l'écurie blaugrana. La dernière date de mercredi. Interrogé par Politico, NAK a de nouveau taclé le Barça, qui a vendu plusieurs actifs cet été. «Est-ce juste? Non, ce n'est pas juste… Est-ce légal ? Je ne suis pas sûr. S'ils les autorisent, d'autres feront de même. L'UEFA a bien sûr ses propres règles [financières]. C'est sûr qu'ils vont tout regarder.»

Le Barça a annoncé un bénéfice de 98 M€

Questionnée sur le sujet, l'instance dirigeante du football européen a indiqué qu'il n'y avait rien à signaler en ce qui concerne le club culé. Un club qui a publié le 19 septembre dernier son bilan financier. Dans un communiqué de presse, les pensionnaires du Camp Nou ont précisé plusieurs points importants : «le budget de la saison 2022/23 s'élève à 1.255 milliard d'euros, avec des bénéfices prévisionnels de 274 millions d'euros. Au terme de la saison précédente, le Comité de Direction du Barça avait bouclé l'exercice 2021/22 avec un chiffre d'affaires de 1.017 milliard d'euros et un bénéfice de 98 millions d'euros».

Malgré des résultats positifs, les Catalans ne sont pas encore sortis d'affaire. D'ailleurs, ils ont encore une dette colossale à régler. En effet, Catalunya Radio a publié un rapport financier mis à disposition par les Barcelonais et que le conseil d'administration expliquera la semaine prochaine lors de l'assemblée des administrateurs. On y apprend que le FCB doit encore 52 M€ à Manchester City pour le transfert de Ferran Torres en janvier dernier. Un transfert qui avait été bouclé pour 55 M€. Les Blaugranas n'ont donc réglé que 3 M€ à l'heure actuelle.

Les Culés ont près de 150 M€ de dettes

On comprend mieux pourquoi les Skyblues se sont montrés prudents quand les Culés se sont attaqués à Bernardo Silva cet été. Ensuite, le média catalan révèle que les Catalans doivent encore 42 M€ à l'Ajax Amsterdam. Dans le détail, ils ont encore 32 M€ à régler pour le transfert de Frenkie de Jong qui date de 2019 (il avait été acheté 75 M€) et 10 M€ pour celui de Sergiño Dest. Le Barça a aussi des dettes envers la Juventus, à savoir 36 M€ pour Miralem Pjanic, et Liverpool, un club auquel il doit 14 M€. Mais la note devrait s'élever au final à 4 M€, puisque Aston Villa doit 10 M€ aux Culés.

De l'argent devrait aussi arriver de la part de Wolverhampton, club qui avait obtenu le prêt de Francisco Trincão l'an dernier. Quoi qu'il en soit, le club entraîné par Xavi doit un peu moins de 150 M€. L'écurie espagnole va devoir s'acquitter de sa dette et trouver de nouvelles ressources pour la régler. D'autant que, d'après le rapport de 100 pages publié par le Barça, la masse salariale de l'équipe première s'élève à 656 millions d'euros cette saison, soit exactement la limite salariale fixée par la Liga pour le Barça. Par rapport à l'an dernier la masse salariale a augmenté de 138 M€. Un nouveau casse-tête financier à venir pour les Catalans.