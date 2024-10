Serie A : l’Inter Milan domine le Torino grâce à un triplé de Thuram

Après les succès du Napoli et de l’Udinese, l’Inter Milan recevait le Torino au stade Giuseppe Meazza pour le compte de la 7e journée de Serie A. Un match que les Nerrazzuri ont joué en supériorité numérique pendant plus d’une heure, après le carton rouge de Guillermo Maripan (20e). Quelques minutes après, Marcus Thuram frappait à deux reprises dans les cages de Vanja Milinkovic-Savic (25e, 35e). Duvan Zapata lui a ensuite répondu dans la foulée de son doublé pour réduire la marque (36e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Inter Milan 14 7 7 4 2 1 16 9 6 Torino 11 7 1 3 2 2 12 11

Mais l’international français était décidément en très grande forme ce soir, puisqu’il a inscrit un autre but (60e), pour inscrire son premier triplé avec l’Inter. Malgré la réduction de l’écart de Vlasic sur penalty (87e), l’Inter a décroché son quatrième succès en sept rencontres de Serie A (3-2). Cette victoire permet aux Interistes de repasser à la seconde place au détriment de l’Udinese, et de rester à deux points du leader napolitain. Le Torino est sixième et pourrait voir Empoli ou la Lazio lui passer devant, ce dimanche.