Nantes : prolongation en vue pour Randal Kolo Muani

Prêté la saison dernière en Nationl à l'US Boulogne, Randal Kolo Muani s'est imposé comme un titulaire indiscutable au FC Nantes cette saison. L'attaquant de 21 ans (2 buts et 1 passe décisive cette saison) impressionne dans le jeu. Son sens des déplacements et sa capacité à prendre de la profondeur font de lui un élément important dans l'organisation du jeu nantais. Ses performances remarquées lui ont d'ailleurs d'être appelé par Sylvain Ripoll, l'entraîneur de l'Equipe de France Espoirs.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le FCN, le natif de Bondy, qui a inscrit la semaine dernière son premier but avec les Bleuets face à la Suisse (3-1), souhaite s'inscrire dans durée avec les Canaris. Et cela tombe bien puisque selon nos informations, des discussions ont été entamées avec la direction nantaise pour étendre son bail jusqu'en 2025. Si rien n'est encore acté, un certain optimisme règne sur l'issue des négociations.