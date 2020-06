PSG : Raí a toujours bon espoir pour Neymar

Ancienne gloire du Paris Saint-Germain entre 1993 et 1998, Raí (55 ans) fait partie de la célèbre tradition brésilienne du club de la capitale. De ce fait, son avis est souvent demandé lorsqu'il s'agit d'évoquer le cas de Neymar (28 ans). Recruté à prix d'or (222 M€), l'ancien pensionnaire du FC Barcelone est venu en France pour sortir de l'ombre de Lionel Messi et devenir l'un des deux meilleurs joueurs de la planète football.

Sauf que le numéro 10 francilien n'a pas encore atteint ses objectifs. Mais pour Raí, Neymar a toujours ses chances de pouvoir briller à Paris, et même de gagner le Ballon d'Or sous la tunique rouge-et-Bleu. « Si ce club gagne la Ligue des champions, c’est plus facile. Il a le potentiel pour devenir numéro 1 mondial, il a d’incroyables qualités techniques mais en foot, on ne gagne rien seul. Si l’équipe grandit, Neymar sera plus grand », a-t-il déclaré au micro de RFI.