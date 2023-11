Youth League : Nantes se qualifie pour les barrages !

Prévu le 29 novembre, le match retour du second tour de la voie des champions entre Nantes et le HJK Helsinki s’est joué ce mercredi en Finlande, sur terrain synthétique. Vainqueurs 1-0 à l’aller, grâce à un but inscrit sur penalty par le capitaine Nathan Zézé, les Canaris disposaient d’un petit avantage. Malheureusement pour eux, alors qu’ils tenaient leur avance durant une grande partie du match, les Nantais ont encaissé un but à la 74e minute par l’attaquant David Ezeh.

1-1 sur l’ensemble des deux matches, la décision s’est donc faite aux tirs au but. Une séance dont le FCN est sorti gagnant après deux ratés finlandais (4 tab 3). Qualifié pour le troisième tour de la Youth League, le FCN disputera le barrage (sur un match sec) à la Beaujoire contre un deuxième de poule de Ligue des Champions, étape obligatoire avant d’espérer jouer un huitième de finale.