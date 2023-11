France - Gibraltar : les compositions probables

Comme on se retrouve. 5 mois après la première rencontre entre Gibraltar et l’équipe de France (succès 3-0 des Bleus), les deux équipes disputent la rencontre "retour" ce soir à Nice (coup d’envoi 20h45) à l’occasion de la 9e et avant-dernière journée de la phase de qualifications pour l’Euro 2024. L’occasion pour les Français de faire le spectacle face à l’une des plus faibles nations européennes, alors même qu’ils ont déjà obtenu leur ticket pour l’Allemagne. Il y a tout de même un intérêt vis-à-vis du tirage au sort pour terminer tête de série.

La suite après cette publicité

C’est bien pour cela que les 11 joueurs choisis par Didier Deschamps devront se montrer sérieux et ne pas commettre d’impair. Ce n’est pas le genre du sélectionneur de prendre un match à la légère. Il aligne donc son équipe type du moment. Si Samba avait connu son unique sélection à l’aller, c’est bien Maignan qui sera titulaire dans ce 4-3-3. Le gardien de l’AC Milan sera protégé par une charnière composée d’Upamecano et du régional de l’étape, Jean-Clair Todibo qui honorerait sa 2e sélection. Théo Hernandez débuterait côté gauche, avec Jonathan Clauss dans le couloir droit.

À lire

EdF : Didier Deschamps évoque la liste pour l’Euro 2024

Zaïre-Emery pour débuter au milieu ?

Au milieu, il y a quelques incertitudes puisque Tchouaméni, forfait pour ce rassemblement, et Camavinga, blessé il y a trois jours à l’entraînement, sont à Madrid. Pour accompagner Antoine Griezmann et Adrien Rabiot, le sélectionneur devra choisir entre Youssouf Fofana et Boubacar Kamara, à moins qu’il ne décide de titulariser le nouveau venu chez les Bleus : Warren Zaïre-Emery. C’est bel et bien le jeune Parisien qui tiendrait la corde. Enfin devant, il ne devrait pas y avoir de surprise. Coman et Mbappé démarreront en soutien de Marcus Thuram, préféré à Kolo Muani et Giroud.

La suite après cette publicité

Cette composition suffira probablement pour battre Gibraltar, qui prépare une tactique défensive à en croire les dernières mises en place de Julio Ribas. On se dirige vers un 5-4-1. Comme en juin, Coleing débutera dans les buts. Pour accompagner les pistons que sont Sergeant à droite et Britto à gauche, la charnière serait composée du capitaine Chipolina, Annestey et Mouelhi. Un cran au-dessus, une ligne Rona-Walker-Pozo-El Hmidi est attendue pour accompagner le seul De Barr aligné en pointe et espérer marquer ce premier but dans ces qualifications.