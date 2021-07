La Premier League s'active pour Issa Diop

À 24 ans, Issa Diop poursuit son bonhomme de chemin. Il y a trois ans, à l'été 2018, le défenseur central quittait le Toulouse Football Club pour rejoindre West Ham et la Premier League. Et rapidement, des cadors anglais, dont Manchester United et Liverpool, se sont penchés sur son cas. À chaque mercato, le nom de Diop a été associé à des écuries. Cet été ne déroge pas à la règle.

D'après nos informations, plusieurs clubs sont sur le coup pour tenter de le recruter alors que son contrat chez les Hammers prend fin en juin 2023. Wolverhampton, Crystal Palace ou encore Southampton sont intéressés. Certains ont notamment tenté leur chance en prêt avec option d'achat, sans succès. Mais le dossier Issa Diop devrait encore animer un mercato qui est loin d'être terminé.