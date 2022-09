OM-Rennes : retour réussi pour Steve Mandanda

La suite après cette publicité

Pour cette dernière journée avant la dernière trêve internationale de cette année 2022, l'Olympique de Marseille, co-leader de Ligue 1, accueillait le Stade Rennais. Mais le match a surtout été particulier pour un homme : Steve Mandanda. Après une dernière saison compliquée à Marseille, le portier international français avait décidé de plier bagage après 613 matches sous les couleurs phocéennes. Direction la Bretagne et donc Rennes.

Son accueil, de la part du public, de son ancien public, allait donc être scruté de près. Mais le Vélodrome est un endroit de connaisseur et surtout de personnes qui ont de la mémoire. Dès son arrivée sur la pelouse pour l'échauffement, le gardien breton a été acclamé par ses anciens fans. Très ému, il a même pu entendre son fameux chant « Il Fenomeno », toujours avant le coup d'envoi.

Genesio est admiratif

Une fois celui-ci sifflé, plus d'amitiés ou de légende qui tiennent même s'il a échappé aux insultes habituelles visant les gardiens lorsqu'ils dégagent leur camp. Concernant la rencontre, les deux équipes se sont quittées sur un score logique (1-1) et il n'a pas eu grand-chose à montrer. Sur le but, il ne peut rien faire et ses défenseurs sont plutôt à blâmer sur ce marquage très lâche, sur corner, de Mattéo Guendouzi.

Bruno Genesio, son entraîneur, était admiratif : « il a été très bon, très serein, c'était difficile pour lui. Émotionnellement il s'est passé beaucoup de choses toute la journée. Être à Marseille, à l'hôtel, des gens qui le sollicitaient dès l'aéroport. Il y a eu des gestes extraordinaires, il a eu un accueil chaleureux, je n’en doutais pas. C'est dur, même si on a de l'expérience. Il l'a bien géré sur les sorties aériennes et quelques arrêts. On est content parce que c'est pour ça qu'on l'a recruté ». Une double-dose d'amour puisqu'à la fin du match, salué une nouvelle fois par son public de toujours, il a été remercier les virages. Les histoires d'amour peuvent bien se terminer, finalement.