Jean-Louis Gasset est d'accord avec Bordeaux

Depuis quelques semaines, Frédéric Longuépée, le président bordelais, est en quête d'un nouvel entraîneur pour remplacer Paulo Sousa. Le PDG du club, qui a repris la main sur le sportif, mène ce dossier de front. Il faut dire que le club traverse une certaine instabilité et que forcément, il y a urgence d'instaurer un peu de stabilité. Ou cela risque de coûter cher. Nos confrères de RMC Sport affirmaient ainsi que la situation actuelle avait notamment poussé Benoît Costil à demander un départ.

Parmi les différents profils étudiés pour le poste d'entraîneur, un nom s'est rapidement détaché dans l'esprit du président bordelais : Jean-Louis Gasset. Libre depuis son départ de Saint-Etienne l'été dernier, le technicien français devrait rapidement débarquer en Gironde. Selon nos informations, l'ancien bras droit de Laurent Blanc est déjà tombé d'accord avec Bordeaux.

Bordeaux doit encore trouver un accord avec Sousa

Un club où il avait été sacré champion de France lors de son premier passage en tant qu'adjoint de Laurent Blanc entre 2007 et 2010. Le hic ? Il doit attendre qu'un accord soit trouvé entre Paulo Sousa et les dirigeants girondins. Le tacticien lusitanien de 49 ans a rencontré sa direction hier et a toujours confié en privé ne pas faire de son départ une question d'argent. Les discussions vont se prolonger dans les prochains jours.

De son côté, Jean-Louis Gasset pourrait même arriver avec une surprise dans ses valises. Nous sommes ainsi en mesure de vous affirmer que Stéphane Ruffier lui plaît beaucoup, et l'agent du portier, mis à pied à l'ASSE, a déjà discuté avec le club. Le gardien de 33 ans pourrait donc avoir trouvé un nouveau point de chute après son (futur) départ houleux du Forez. Les premières pierres d'un nouveau projet qui reste pour le moment assez flou...