West Ham - Arsenal : les compositions officielles

La Premier League est toujours à l’honneur sur le site Foot Mercato ! Ce dimanche, Arsenal se déplace sur la pelouse de West Ham, au London Stadium, pour le compte de cette 31ème journée de championnat d’Angleterre. Un duel très attendu dans le royaume, même si la dynamique des deux formations n’est pas exactement la même… Et pour cause, les Gunners sont actuellement leaders de Premier League (73pts) et restent sur une série de huit matches sans défaite en championnat, dont sept succès. Tenu en échec face à Liverpool la semaine dernière (2-2), Arsenal voudra rapidement retrouver le goût de la victoire et tenir à distance Manchester City (70pts) dans cette course au titre haletante. En face, West Ham (15e, 30pts), pourtant candidat à l’Europe avant le début de cet exercice 2022-2023, traverse une saison pour le moins délicate et enchaîne les résultats en dents de scie. Malgré une lourde défaite concédée face à Newcastle le 5 avril dernier (1-5), les Hammers ont retrouvé des couleurs le week-end dernier avec un court mais précieux succès face à Fulham (0-1).

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 15h00. Pour cette nouvelle sortie en Premier League, Mikel Arteta a décidé d’opter pour un schéma tactique organisé en 4-2-3-1, très performant depuis le début de la saison. Le milieu de terrain est composé de Granit Xhaka, Thomas Partey et Martin Odegaard, tandis que Gabriel Martinelli, Buyako Saka et Gabriel Jésus sont titulaires en attaque. Dans le secteur défensif, l’entraîneur espagnol maintient sa confiance en Rob Holding, titulaire depuis la blessure de William Saliba. Alexander Zinchenko est ménagé et est remplacé par Kieran Tierney. Du côté des locaux, David Moyes reste fidèle à sa ligne de conduite et maintient sa confiance en son 4-2-3-1. Declan Rice et Tomas Soucek, alignés devant la défense, auront la lourde tâche de tenir le milieu de terrain face aux Gunners. La ligne offensive sera quant à elle composée de Jarrod Bowen, Lucas Paqueta et Saïd Benrahma. Michail Antonio est quant à lui positionné à la pointe de l’attaque.

Les compositions :

West Ham : Fabianski - Coufal, Kehrer, Zouma, Cresswell - Rice, Soucek - Bowen, Paqueta, Benrahma - Antonio.

Arsenal : Ramsdale – White, Holding, Gabriel, Tierney – Xhaka, Partey - Saka, Odegaard, Martinelli - Gabriel Jésus.