OGC Nice : Franck Haise pousse un gros coup de gueule après l’humiliation face aux Rangers

Si les choses se passent plutôt bien pour les clubs français en Ligue des Champions, c’est plus compliqué pour d’autres, en Ligue Europa notamment. Avant dernier de la compétition, l’OGC Nice s’est lourdement incliné sur sa pelouse ce jeudi, face aux Glasgow Rangers. Une défaite 4-1 sous forme de gifle humiliante qui élimine pratiquement les Aiglons de la compétition. Un énorme camouflet donc.

Et ce, alors qu’en Ligue 1, la formation du sud de la France est plutôt performante, placée à la cinquième place au classement et n’ayant perdu que deux rencontres en douze journées. Il faut aussi signaler que l’OGC Nice fait face à une sacrée épidémie de blessures, avec des joueurs comme Jérémie Boga, Dante, Jonathan Clauss ou Bombito absents ce soir, entre autres. Après la rencontre, Franck Haise a d’ailleurs pesté contre tous ces problèmes physiques dans son effectif, tout en refusant de dédouaner ses hommes.

L’effectif est décimé

« On n’a pas la capacité pour enchaîner les matchs de haute tenue tous les trois jours. Les blessés, 13 joueurs en moins… Ce n’est pas des bons moments à vivre. C’est le constat que je fais sur ces cinq premiers mois. J’espère qu’il y aura de belles soirées européennes à Nice », a-t-il par exemple déclaré après la rencontre, dans des propos rapportés par RMC Sport. Il a ensuite expliqué qu’il croit encore à la qualification.

« 12 joueurs en moins et un 13e au bout d’un quart d’heure (Youssouf Ndayishimiye), c’était beaucoup trop pour nous. Il faut être lucide sur la situation. C’est un record d’avoir autant d’absents. C’est trop pour deux compétitions. J’espère qu’on retrouvera un peu de forces vives pour faire les deux puis la Coupe de France. Il faut reconnaître que la marche était trop haute aujourd’hui. En plus, on offre des buts. Quand on offre autant de choses, en faisant des erreurs importantes, à la fin c’est trop difficile. Encore un espoir de qualification ? Tant qu’il y aura une possibilité… Le prochain match sera une finale pour nous. Tant qu’il y aura une possibilité, je veux qu’on joue la compétition à fond. Après, deux points en cinq matchs, vous allez me dire "il est sympa le coach mais bon"… Mais on ne va pas lâcher », a conclu le coach niçois, qui sait probablement au fond de lui que c’est presque terminé…