Argentine : des grenades jetées sur le pelouse lors du derby de Rosario

L'ambiance dans les stades argentins est toujours assez particulière et ce dimanche, le derby de Rosario en a été un nouvel exemple. Alors que la rencontre a été remportée 1-0 par les Newell's Old Boys sur la pelouse de Rosario Central, la rencontre a été marquée par un événement.

Ainsi, le match a été retardé de quelques dizaines de minutes après des jets de grenades sur la pelouse du Gigante de Arroyito. Si les images sont impressionnantes, il n'y a pas eu le moindre blessé et la rencontre s'est déroulée normalement.

The moment a grenade was thrown onto the pitch prior to the Clásico Rosarino. #Newells pic.twitter.com/hFwckz6cq6