MHSC : les justifications lunaires d’Arnaud Nordin après la gifle à Rennes

Le MHSC n’y arrive toujours pas. Dans le creux de la vague depuis la reprise du championnat de France, Montpellier a bu la tasse sur la pelouse du Stade Rennais (3-0), dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Dépassé dans les grandes lignes en première période, le club héraultais a montré un semblant de révolte après la pause, mais n’a globalement pas fait le poids face à une formation bretonne qui a amplement profité de la réception d’un mal-classé pour se refaire la cerise. Si cette troisième défaite consécutive plonge un peu plus la Paillade dans le doute, Arnaud Nordin estime que la rencontre face à Rennes s’est jouée à des petits détails.

«Ça s’est joué sur des détails. Aujourd’hui, on est tombés sur une bonne équipe de Rennes. Maintenant, il faut continuer à travailler, on sait qu’on doit mieux faire et qu’on peut le faire. Il faudra se remobiliser dès le week-end prochain. On peut s’améliorer partout : tactiquement, physiquement et techniquement. Il y a eu pas mal de déchet. Mais on sait qu’on est capables de mieux faire», a lâché l’ailier de 26 ans au micro de DAZN. Avec 2 petits buts inscrits pour 13 encaissés, la situation semble, à bien des aspects, préoccupante…