PSG : les 2 joueurs qui vendent le plus de maillots

Malgré les départs de Neymar et Lionel Messi cet été, le Paris Saint-Germain reste tout de même attractif. Surtout pour les consommateurs. Le recrutement de Kang-In Lee a totalement bouleversé la hiérarchie en termes de maillots vendus par le club de la Capitale. En Asie, les acheteurs s’arrachent sa tunique, et plus particulièrement en Corée du Sud. Mais si l’ancien de Majorque régale les finances du PSG, Kylian Mbappé n’en demeure pas moins le joueur qui vend le plus de maillots au club selon Le Parisien.

Car oui, le champion du Monde 2018 reste la grande superstar dans l’Hexagone. L’attaquant parisien dominerait encore «le classement général des ventes en cumulant les maillots achetés sur Internet ainsi que dans les différentes boutiques du PSG.» Globalement, Kylian Mbappé et Kang-In Lee se tirent la bourre là où les autres joueurs - et donc les autres recrues - ne se démarquent pas vraiment. À noter quand même la présence de Warren Zaïre-Emery parmi les Parisiens les plus appréciés des fans en termes de maillots vendus.