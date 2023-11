BL : Stuttgart résiste à Francfort et consolide sa place sur le podium

En marge du traditionnel multiplex de la Bundesliga qui a vu le Borussia Dortmund renverser le Borussia Mönchengladbach (4-2) et le Bayer Leverkusen s’imposer largement sur la pelouse du Werder Brême (3-0), la 12e journée du championnat allemand se poursuivait avec une affiche alléchante entre l’Eintracht Francfort et le VfB Stuttgart. Et il ne fallait pas arriver en retard pour voir le premier but de la partie. D’entrée, les Souabes ont démarré tambour battant en ouvrant la marque par l’intermédiaire de Deniz Undav (0-1, 1e), sur un service de l’international Espoirs français Enzo Millot.

La suite après cette publicité

Classement live Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Stuttgart 27 12 16 9 0 3 31 15 7 Francfort 18 12 5 4 6 2 18 13

Remplaçant du sérial buteur du VfB, Serhou Guirassy, l’attaquant allemand s’est offert un doublé pour sa quatrième titularisation de la saison dans le temps additionnel du premier acte (0-2, 45e+2) après intervention du VAR. Entre-temps, le SGE a tenté de réagir mais Ansgar Knauff n’a pas su profiter d’une erreur défensive adverse pour faire trembler les filets (13e). C’est finalement sur un coup du sort que les hommes de Dino Toppmöller ont égalisé, Waldemar Anton trompant de la tête son propre gardien (1-2, 26e). Dos au mur en seconde période, les Aigles n’ont pas été en mesure de renverser la rencontre, brisant leur série de 15 rencontres sans défaite au Deutsche Bank Park. Stuttgart consolide sa troisième place tandis que Francfort reste aux portes du Top 6 et des places européennes.