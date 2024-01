JT Foot Mercato : l’OM sur tous les fronts

L’OM s’active

L’OM va connaître un mois de janvier compliqué avec les différentes absences en sein de son effectif en raison de la Coupe d’Afrique des Nations. Mais cela n’empêche pas la direction olympienne de s’activer, que ce soit dans le sens des départs, mais aussi des arrivées. Le premier départ concerne Renan Lodi, comme évoqué ces derniers jours. Arrivé l’été dernier pour 13 M€ en provenance de l’Atlético de Madrid, le Brésilien va rejoindre l’Arabie Saoudite. Selon nos informations, Al-Hilal a mis sur la table une offre de 22 M€ + 3 M€ pour recruter le joueur de 25 ans qui devrait multiplier par trois son salaire actuel. Du coup, l’OM s’active pour lui trouver un remplaçant dans les plus brefs délais. Deux noms reviennent avec insistance. Adrien Truffert du Stade Rennais fait office de priorité. L’affaire semble compliquée, car Rennes a fermé la porte ces derniers jours par l’intermédiaire de son entraîneur, Julien Stéphan. L’autre option se nomme Josh Doig de l’Hellas Vérone, mais c’est loin d’être bouclé ! Si l’Écossais a donné sa priorité à l’OM, selon nos informations, son club joue la montre et tente de pousser le joueur vers Sassuolo. Le club olympien regarde aussi au Portugal pour saisir la bonne opportunité. Recruté cet été pour un peu plus de 14M€ au Slavia Prague, David Jurásek pourrait déjà plier bagage, moins de six mois après son arrivée. Et Marseille veut en profiter sauf qu’il y a de la concurrence dans ce dossier. En effet, A Bola révèle que les Glasgow Rangers se seraient immiscés. Ouvert à l’idée de céder son joueur, Benfica attend néanmoins un remplaçant avant de lâcher son joueur. Affaire à suivre. Dernier nom évoqué à ce poste, c’est celui d’Ulisses Garcia ! Selon nos informations, un accord a été trouvé entre l’OM et les Young Boys de Berne, pour un transfert du latéral gauche de 28 ans. Il était suivi par le RC Lens l’été dernier, dans sa quête d’un nouveau piston gauche. Titularisé à 9 reprises cette saison avec les Young Boys en championnat, il a aussi joué en Ligue des Champions, face à Manchester City ou encore le RB Leipzig. Le joueur est en tout cas très séduit à l’idée de s’engager pour l’OM, et les choses vont vite s’accélérer. L’OM travaillait sur cette piste en parallèle de celle menant à Josh Doig.

Jorge Jesus apprécie Neymar mais…

Neymar a beau être blessé, le Brésilien alimente régulièrement la rubrique people, comme dernièrement avec sa fameuse croisière qui a fait grand bruit. Jorge Jesus, son entraîneur à Al-Hilal, a été interrogé au sujet du Brésilien dans un long entretien accordé au Correio da Manhã. Il a encensé l’ancien Parisien, mais lui a aussi distribué quelques taquets. « Je n’ai pas eu de chance avec Neymar, je n’avais jamais travaillé avec lui avant, et nous n’avons travaillé que pendant un mois et demi. C’est un joueur hors du commun, vraiment hors du commun. Nous avons donc perdu de la qualité offensive. C’est un joueur facile à vivre, doux et compréhensif. Cristiano Ronaldo a plus de passion pour le foot, et donc, c’est sa priorité. Neymar a des passions pour d’autres choses, que sa vie privée peut lui offrir, et il met ça devant le football. En tant que joueur, il est fabuleux et en tant qu’homme, il m’a surpris positivement à tous les niveaux.» Une déclaration assez particulière.

Les officiels du jour

On passe aux officiels du week-end et le Strasbourg version BlueCo continue de prendre forme. Samedi, l’actuel neuvième de Ligue 1 a annoncé l’arrivée de l’attaquant serbe Milos Lukovic, qui signe un contrat de quatre ans et demi, contre un chèque avoisinant les 5 M€. Son arrivée dans le Grand Est n’est que temporaire puisqu’il repart dans son club, l’IMT Belgrade, où il inscrit 10 buts en 19 matches dans le championnat serbe cette saison. Rade Krunic quitte l’AC Milan pour s’envoler en direction de la Turquie. Le milieu de terrain est prêté jusqu’à la fin de la saison à Fenerbahçe. Ce prêt comprend une obligation d’achat en fonction de certains paramètres sportifs. Après l’Union Berlin, direction Burnley pour David Datro Fofana. En situation d’échec en Allemagne, l’attaquant ivoirien est cette fois prêté jusqu’à la fin de la saison aux Clarets, 19es de Premier League.