Accord bouclé entre l’OM et Al Hilal pour Renan Lodi

Il y avait comme un indice vendredi lorsque la feuille de match de OM-Strasbourg est tombée. Renan Lodi n’était pas titulaire dans le couloir gauche. Une décision qui a tout de suite posé question puisque l’avenir du Brésilien s’écrivait déjà en pointillés sur la Canebière. Nous vous en parlions dès jeudi, le Brésilien faisait l’objet d’une approche de Brenford, 16e de Premier League. Les Bees souhaitaient proposer un prêt avec une option d’achat, ce qui était plutôt vu comme une opportunité par Pablo Longoria.

Le président marseillais n’est jamais autant dans son élément qu’en période de mercato, et envoyer le latéral gauche ailleurs après six mois décevant lui allait bien. Mais c’était sans compter sur une seconde offre venue tout droit d’Arabie saoudite. Relevo indiquait hier soir qu’une proposition de 20 M€ était arrivée sur la table. Une vraie aubaine pour un élément recruté 13 M€ l’été dernier à l’Atlético de Madrid. Dans ce transfert, les Phocéens vont tout de même devoir verser 30 % aux Colchoneros.

Accord entre l’OM et Al-Hilal

Longoria n’a d’ailleurs pas caché l’actualité agitée de Lodi hier soir en marge de OM-Strasbourg sur Prime Video. «C’est vrai que ces derniers jours il y a eu différentes propositions, différentes options, on devait recruter quelques joueurs à gauche et je l’ai dit hier (jeudi en conférence de presse, ndlr), car c’est nécessaire. En fonction des prochains évènements, on va continuer de travailler, mais je pense que ce n’est pas le moment. » L’OM a même commencé à se préparer à la suite avec les pistes Josh Doig (Hellas Vérone) et Adrien Truffert (Rennes).

Tout s’est accéléré ces dernières heures. D’après nos informations un accord a été trouvé avec Al-Hilal pour un transfert d’un montant supérieur à 20 M€. D’après l’accord signé avec l’Atlético, cela reviendrait à ce que l’OM empocherait à peu près 15M€. L’affaire est très bien partie pour des Olympiens qui se frottent les mains. Les 23 matchs toutes compétitions confondues du Brésilien (1 passe décisive) de 25 ans n’auront jamais donné satisfaction. Il faut désormais faire venir son remplaçant. Du côté du joueur, on peut vous confirmer que le natif de Serrana va parapher un contrat de trois saisons et demi avec le club saoudien…