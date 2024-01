L’OM a reçu une offre de 20 M€ pour Renan Lodi !

«En ce moment, on travaille spécialement sur la position d’arrière gauche qui peut jouer dans un système à quatre ou à cinq. C’est une priorité pour le club.» Hier, en conférence de presse, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, annonçait publiquement que le poste d’arrière gauche monopolisait toute l’attention de son équipe. Et on comprend mieux pourquoi.

Pour rappel, nous vous révélions que les Phocéens avaient jeté leur dévolu sur l’Écossais de 21 ans du Hellas Vérone, Josh Doig. Nous avons d’ailleurs précisé un peu plus tôt que le joueur et l’OM étaient tombés d’accord. Mais ce n’est pas tout. Ce vendredi, nous vous avons dévoilé en exclusivité que les Marseillais fonçaient également sur le Rennais Adrien Truffert (22 ans).

Pourquoi mener deux dossiers de front ? Tout simplement parce que le Brésilien Renan Lodi est en train de plier bagage, six mois seulement après son arrivée sur la Canebière. Alors qu’un départ est annoncé comme imminent, Relevo nous apprend que le joueur, qui était également courtisé par Brentford, va finalement filer en Arabie saoudite, et du côté d’Al-Hilal, le club de Neymar.

Le média espagnol assure que l’OM a reçu une offre de 20 M€ et que les négociations sont à un stade très avancé. Une affaire qui permettrait aux Marseillais de faire une opération quasi blanche sur Lodi. En effet, après avoir recruté le Brésilien pour 13 M€, l’OM est censé reverser 30% de la revente à l’Atlético de Madrid. Si Lodi est bien vendu en échange de 20 M€, 6 M€ iront dans les poches des Colchoneros et donc 14 M€ pour Marseille.