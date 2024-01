Mercato OM : Lodi, Onana, Truffert… le gros point de Pablo Longoria

Nouvelle année rime avec nouvelles ambitions chez Pablo Longoria. Après un début de saison mouvementé marqué par une élimination en barrages de Ligue des Champions, l’épisode de la Commanderie, et le départ de Marcelino suivi de celui de Javier Ribalta, le club phocéen a retrouvé des couleurs sous les ordres de Gennaro Gattuso. Avec 4 victoires de rang et un match nul sur leurs 5 derniers matches de Ligue 1, les joueurs de l’Italien retrouvent les hauteurs du classement, leur habitat naturel. Autre motif d’espoir : la qualification en 1/16es de Ligue Europa malgré un groupe ultra-relevé.

La suite après cette publicité

Au micro de Prime Video ce vendredi en marge d’OM-Strasbourg, le président espagnol a dressé le bilan de cette fin d’année et les priorités de son club : «Oui, l’année a été mouvementée, ça n’a pas été facile pour les évènements qu’on connaît. On a fini l’année 2023 avec une qualification en C3, des victoires en championnat, et on veut continuer avec la même détermination et sur la dynamique actuelle. La pause a fait du bien, a-t-il soufflé, avant d’évoquer les trous à combler cet hiver. Avec la Coupe d’Afrique, il fallait recruter. C’est vrai qu’au milieu on était en manque d’effectif, c’est pour ça qu’on a fait venir Jean Onana, c’était la priorité, car sinon on allait se retrouver avec 3 milieux.»

À lire

OM-Strasbourg : le coup de gueule de Gennaro Gattuso

Longoria confirme les discussions pour Renan Lodi

Cette semaine, Longoria avait également confié en conférence de presse sa volonté de recruter un latéral gauche capable d’évoluer aussi bien dans un système à 4 qu’à 3 (Gattuso opte aujourd’hui pour un système en 3-5-2). Cette prise de parole a ainsi permis de faire le point sur les dossiers Renan Lodi, annoncé sur le départ comme nous vous le révélions ce vendredi, et Adrien Truffert, cité pour effectuer le chemin inverse comme annoncé sur notre site également. Si Josh Doig est également cité pour débarquer dans la cité phocéenne, le dossier a en revanche été passé sous silence.

La suite après cette publicité

«Si Renan Lodi part et Adrien Truffert arrive ? Bon, je pense que ce n’est pas le moment de donner des noms en particulier. Pour Renan Lodi, c’est vrai que ces derniers jours il y a eu différentes propositions, différentes options, on devait recruter quelques joueurs à gauche et je l’ai dit hier, car c’est nécessaire. En fonction des prochaines évènements, on va continuer de travailler, mais je pense que ce n’est pas le moment. Dans le mercato, il faut toujours être attentif et je peux dire que les équipes sont très bien préparées». Préparer, il le faudra. Car, avec 7 absences liées à la CAN, l’hiver s’annonce rude à Marseille.