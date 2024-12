Juventus : une porte de sortie en Liga pour Arthur

La Juventus peine à se débarrasser d’Arthur. Arrivé en 2020 en provenance du FC Barcelone, l’international brésilien a été touché par de nombreux pépins physiques sur ces dernières années. Pas dans les plans de Thiago Motta, il est poussé vers la sortie. D’après As et Estadio Deportivo, le Bétis Séville souhaite l’attirer en prêt, mais son salaire constitue un frein. Bologne et Côme, ainsi que Benfica, sont également venus aux renseignements.

Pour le remplacer, la Vieille Dame pense à Dani Ceballos. Néanmoins, l’international espagnol - qui a disputé 503 minutes cette saison avec le Real Madrid - ne devrait pas quitter la Casa Blanca, où il est encore sous contrat jusqu’en 2027.