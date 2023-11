LdC : le PSG qualifié pour les 8es de finale si…

Le Paris Saint-Germain a sauvé les meubles au Parc des Princes ! Longtemps menés au score par Newcastle, les hommes de Luis Enrique ont fait preuve de caractère pour revenir dans la partie et accroché un nul précieux au bout du temps additionnel grâce à un penalty de Kylian Mbappé (1-1). Une prestation qui permet aux Parisiens de garder leur destin entre leurs mains, et ce, malgré la bonne opération du Borussia Dortmund, tombeur de l’AC Milan (3-1) et d’ores et déjà qualifié pour la suite de la compétition. En marge de son déplacement outre-Rhin, le PSG, second, compte 7 points et devance de deux unités Newcastle ainsi que l’AC Milan (5 points).

Un succès au Signal Iduna Park suffirait aux partenaires de Kylian Mbappé afin de valider leur ticket pour les 8es de finale et leur avenir ne dépendrait plus du résultat entre les Magpies et les Lombards. De plus, les Franciliens seraient assurés de terminer en tête de leur poule. Un match nul pourrait également suffire aux Rouge et Bleu si dans le même temps, Newcastle ne bat pas l’AC Milan sur ses terres. En cas de victoire de l’écurie italienne suivant ce scénario, le club français compterait le même nombre de points que son homologue transalpin mais composterait son billet grâce à la différence de buts (victoire 3-1 à l’aller, défaite 1-2 au retour). Enfin et en cas de contre-performance face aux Allemands, les Parisiens pourraient terminer à la deuxième place de leur groupe si les Toons et les Rossoneri se quittaient sur un score de parité.

Le PSG qualifié si…