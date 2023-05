Le FC Barcelone prend sérieusement confiance pour Lionel Messi

La suite après cette publicité

8 août 2021. Les larmes coulent sur le visage de Lionel Messi. Et sur celle de nombreux supporters du FC Barcelone… L’Argentin fait ainsi ses adieux à son club, après plus de 20 ans passés au sein du club catalan. Des centaines de buts célébrés, des titres de partout et des nuits magiques vécues au Camp Nou et un peu partout en Espagne et en Europe. Un peu moins de deux ans plus tard, les larmes risquent de couler à nouveau du côté de la Ciudad Condal. Mais cette fois, ce seront probablement des larmes de joie. Depuis quelques semaines déjà, le FC Barcelone travaille ainsi sur le retour de l’enfant prodige de La Masia, et de celui qui est sans aucun doute le meilleur joueur de son histoire.

Les récents évènements vont d’ailleurs dans le sens d’un retour à Barcelone. Il y a ainsi eu ce voyage de plusieurs jours remarqué au sein de la capitale catalane, où Lionel Messi a débarqué entouré de beaucoup de membres de sa famille, avec des dizaines de grosses valises. De quoi éveiller l’attention des médias locaux, qui se sont rapidement enflammés. Puis, un nouveau voyage, plus polémique cette fois, en Arabie saoudite. Un séjour dans le pays du Golfe qui marque la fin de l’aventure parisienne du champion du monde 2022, qui a écopé de deux semaines de suspension en guise de sanction, puisque le PSG affirme qu’il est parti sans l’accord de la direction. Il n’y a désormais plus de doutes : l’avenir de Messi s’écrira loin du Parc des Princes.

Le volet financier ne sera pas un problème

C’était, de toute manière, la tendance depuis un petit moment déjà, et ce même si les têtes pensantes du leader de la Ligue 1 voulaient le conserver pour au moins une saison supplémentaire. Selon nos informations, le FC Barcelone est particulièrement optimiste quant à ses chances de rapatrier Messi. La direction menée par Joan Laporta est persuadée que l’ancien numéro 10 reviendra à la maison cet été. Une confiance qui peut sembler un peu exagérée de prime abord, puisque le Barça est dans une situation financière difficile. Les médias catalans n’hésitent d’ailleurs pas à marteler que pour pouvoir signer l’Argentin, le Barça doit faire énormément de sacrifices pour se plier aux règles du fair-play financier de la Liga. Selon les journaux barcelonais, le championnat espagnol exige même à Laporta que le club baisse ses dépenses annuelles de 200 millions d’euros.

Mais selon nos sources, l’argent ne sera pas un problème. Même si les médias ibériques insistent, et que Javier Tebas a même pris la parole publiquement dans ce sens, la situation du club et le fair-play financier du championnat espagnol ne seront pas un obstacle pour le retour de celui qui est considéré comme le GOAT par tous les supporters du Barça. Joan Laporta et ses collaborateurs ne se font ainsi aucun souci de ce côté-là. Après un divorce assez douloureux il y a deux ans, tout indique que la belle histoire d’amour entre le natif de Rosario et le club aux cinq Ligues des Champions et aux vingt-six Ligas va connaître un deuxième épisode…