La suspension de Lionel Messi par le PSG secoue le monde du foot !

La France dit adieu à Messi

La planète foot a été frappée par un énorme tremblement de terre hier ! Alors que la PSG traverse l’une des pires crises sous l’ère QSI, Lionel Messi a séché l’entraînement de lundi pour se rendre en Arabie Saoudite dans le cadre d’un partenariat avec le Royaume saoudien. Un acte réalisé en connaissance de cause par l’Argentin, malgré le fait que ce dernier n’ait pas reçu l’autorisation de son club. Résultat, le PSG a décidé de frapper très fort en suspendant deux semaines le septuple Ballon d’or. Le champion du monde 2022 ne pourra pas jouer ni s’entraîner et ne sera également pas payé pendant toute la durée de sa sanction. Le journal L’Equipe évoque «la rupture» entre les deux parties dans son édition du jour. Alors que Doha espérait toujours prolonger Messi, la décision de suspendre l’Argentin pour son voyage en Arabie Saoudite marque sans aucun doute la fin de son histoire avec le PSG. Une nouvelle qui a l’effet d’une bombe dans l’Hexagone qui risque donc de ne plus voir Léo Messi fouler les pelouses de Ligue 1 la saison prochaine. Le quotidien Le Parisien raconte les coulisses de cette décision en évoquant «un divorce pour faute». Le Progrès relaye évidemment aussi cette information dans ses pages intérieures : “Messi la suspension du divorce”, écrit le quotidien régional. La Provence se régale de ce nouveau couac au PSG dans ses pages intérieures.

L’Argentine enrage…

Vous vous en doutez certainement, ce véritable raz-de-marée déferle bien au-delà de nos frontières ! En Argentine, où Messi est prophète en son pays, ce divorce est perçu comme un affront envers le meilleur joueur de l’histoire. Tous les médias argentins font leur Une dessus à l’image d’Olé qui parle de la «sanction». El Dia évoque ce «scandale» alors que La Nacion est encore plus virulente : «Lionel Messi s’éloigne du Paris Saint-Germain : des propriétaires en colère, jaloux de leur autorité», écrit le quotidien argentin. A noter toutefois que le PSG n’a pas encore communiqué officiellement la sanction. Mais la direction du PSG, par la voix de son président Nasser Al-Khelaifi, a tenu à faire passer un message avec cette sanction : aucun joueur n’est au-dessus de l’institution !

L’Espagne se régale !

Ce nouveau rebondissement au PSG affole également l’Espagne. Dans le pays d’adoption de l’Argentin, on accueille cette nouvelle comme une véritable bénédiction même si la presse espagnole ne le dit pas ouvertement. Le journal Sport écrit sobrement dans son édition du jour : «le PSG rompt avec Messi.» Dans ses pages intérieures, le quotidien catalan va un peu plus loin dans les détails et explique que le «PSG écarte Messi et décide de ne pas le renouveler». Plus globalement, l’Europe entière relaye cette bombe. En Allemagne, le média Bild placarde la suspension de la Pulga. «Messi en Arabie, au revoir PSG», lance La Gazzetta dello Sport. «Messi puni par le PSG», écrit le journal Record dans ses pages intérieures. La réponse du principal intéressé est attendue avec impatience ! Mais une chose est sûre, que ce soit pour le PSG ou pour Léo Messi, cette sanction fera date dans l’histoire.