Lionel Messi va quitter le Paris Saint-Germain !

Malgré des débuts très prometteurs sous les ordres de Christophe Galtier, la saison du Paris Saint-Germain est définitivement en train de passer du rêve au cauchemar. Alors que le club parisien enchaîne les défaites (six revers sur l’ensemble du championnat), l’ambiance commence à devenir très tendue dans l’environnement des Rouge et Bleu, à l’image de l’action mise en place par les membres du CUP (Collectif Ultras Paris) au Camp des Loges ce lundi pour demander la démission de la direction du PSG, le symbole de cette situation sportive très délicate selon les supporters de l’équipe basée dans la capitale française. Après la manifestation de leurs propres supporters devant le camp d’entraînement du PSG, les dirigeants parisiens doivent maintenant gérer une autre affaire en parallèle et pas des moindres, sachant qu’elle concerne l’un des meilleurs joueurs de la planète. Effectivement, Lionel Messi est dans le collimateur de sa direction !

Outre les prestations vraiment décevantes des joueurs du club parisien, à l’image de l’élimination en Ligue des Champions face au Bayern Munich ou bien encore en Coupe de France contre l’Olympique de Marseille, les Rouge et Bleu doivent en effet faire face à une nouvelle polémique extra-sportive. La star du PSG, Lionel Messi, s’est rendue en Arabie saoudite sans avoir l’accord de sa direction. Le voyage de la Pulga, dans le cadre de son contrat avec l’office du tourisme du pays du Moyen-Orient, n’a pas été du goût des dirigeants du club de la capitale, d’autant plus que ces derniers n’ont pas été mis au courant d’un tel déplacement au lendemain d’une nouvelle défaite au Parc des Princes face à Lorient. L’état major de l’équipe parisienne a donc décidé de contre-attaquer en suspendant l’Argentin pour les deux prochaines semaines avec effet immédiat. Le champion du monde 2022 ne pourra donc pas jouer ni s’entraîner et ne sera également pas payé pendant toute la durée de sa sanction.

Lionel Messi ne prolongera pas au PSG

L’Argentin va donc manquer deux rencontres de Ligue 1, le déplacement à Troyes dimanche prochain et la réception d’Ajaccio la semaine suivante. Mais ce n’est pas tout ! Après cette suspension, la direction du PSG a décidé de passer à l’étape supérieure en prenant une décision encore plus catégorique. Après avoir mis été au pied du mur par Lionel Messi, les plus hautes sphères du club de la capitale se sont concertées pour choisir la meilleure tactique à adopter à la suite de cet incident ô combien dangereux pour l’institution parisienne. Comme nous le révélions il y a un mois, et d’après les dernières indiscrétions de nos confrères de L’Equipe, l’état major des Rouge et Bleu a décidé de ne pas prolonger la Pulga à la fin de la saison actuelle. Alors qu’il était question d’une année supplémentaire en option comprise dans le contrat du joueur argentin, qui se terminera en juin prochain, elle ne sera donc finalement pas appliquée puisque la rupture semble totale entre les deux parties et surtout pour les têtes pensantes du club de la capitale.

Les dirigeants du PSG ont donc décidé de mettre un terme à leur collaboration avec Lionel Messi à quelques mois d’une fin de saison qui s’annonce d’ores et déjà très pénible pour le club parisien. Cette décision intervient quelques heures après l’annonce de la suspension de l’Argentin. La direction a souhaité de ne pas mettre en péril l’institution, déjà atteinte par plusieurs scandales depuis le début de cet exercice 2022-2023, en laissant le doute planer. Déjà en difficulté sur le terrain, l’équipe entraînée par Christophe Galtier va devoir vite relever la tête si elle ne veut pas tout gâcher dans ce sprint final. La direction a pris la décision de régler cette polémique le plus rapidement possible pour se concentrer notamment sur le terrain, sachant que le titre est encore loin d’être acquis en Ligue 1. Ce nouvel incident extra-sportif démontre que la campagne parisienne n’aura vraiment pas été une sinécure cette saison. Malgré ce constat, tout reste à faire pour ne pas sombrer définitivement et finir la saison en eau de boudin.