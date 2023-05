PSG : Lionel Messi en Arabie saoudite

La suite après cette publicité

Une sortie polémique, qui plus est après la sixième défaite des Parisiens face au FC Lorient, ce dimanche, et une prestation collective cauchemardesque. Aperçu à l’aéroport de Riyad, capitale de l’Arabie saoudite, ce lundi, Lionel Messi avait prévu de s’y rendre dans le cadre de son juteux contrat d’ambassadeur du tourisme du pays.

À l’heure où le PSG traverse l’une des pires périodes, si ce n’est la pire sous l’ère QSI, ce voyage fait forcément parler. D’autant que les rumeurs d’un départ de la Pulga à l’issue de son contrat cet été sont de plus en plus pressantes… D’après un journaliste espagnol, Messi s’est rendu en Arabie saoudite avec l’autorisation du PSG et son retour n’est pas prévu avant mercredi.

À lire

PSG : Lionel Messi finalement prolongé ?