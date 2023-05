Le Paris Saint-Germain va suspendre Lionel Messi !

La suite après cette publicité

La virée en Arabie saoudite de Lionel Messi va coûter cher. Au lendemain de la défaite en championnat contre Lorient (1-3), au Parc des Princes, l’Argentin avait été aperçu à l’aéroport de Riyad, capitale de l’Arabie saoudite. Une visite professionnelle pour l’ancien joueur du FC Barcelone puisqu’il devait s’y rendre pour signer un contrat doré pesant près de 30 millions d’euros annuels, afin de respecter son rôle officiel d’ambassadeur du tourisme de la péninsule. Mais aucun dirigeant ou membre du staff technique parisien n’avait été mis au courant de cette escapade saoudienne de leur numéro 30. Une décision prise par Messi et son entourage qui ne passe pas du tout auprès du PSG qui a suspendu l’Argentin pour deux semaines. La troisième défaite de la saison avait déjà fait couler beaucoup d’encre. Mais cette saison au Paris Saint-Germain, les problèmes ne s’arrêtent pas qu’aux résultats et c’est un énième scandale qui secouent les Parisiens.

Dans un moment où le club parisien traverse l’une des pires périodes de ces dernières années, ce voyage a donc créé une nouvelle polémique. Les joueurs parisiens avaient été convoqués au Camp des Loges pour un entraînement classique lundi matin. Mais Lionel Messi était absent, ce qui a provoqué l’incompréhension de plusieurs joueurs de la formation parisienne et membres du staff de Christophe Galtier. Selon les informations de L’Équipe, les joueurs auraient même été étonnés du déplacement réalisé par l’Argentin, faisant état d’un possible traitement de faveur à l’égard du capitaine de l’Albiceleste. Dans l’obligation de réagir, la direction du Paris Saint-Germain comptait bien passer à l’action, puisque le président Nasser Al-Khelaïfi n’aurait pas du tout apprécié de voir l’ancien Barcelonais s’absenter lundi matin, sans obtenir d’accord de la part du club parisien.

Suspension de deux semaines !

D’après les révélations de RMC Sport, les dirigeants parisiens ont pris la décision de suspendre Lionel Messi pour une durée de deux semaines. Le joueur de 35 ans ne pourra pas jouer ni s’entraîner, et ne sera pas payé pendant la durée de sa sanction. Le club considère ce pas de côté de l’Argentin comme une sérieuse erreur en interne et a donc lancé une procédure disciplinaire classique suite à un manquement et absence d’un employé sans aucune autorisation. Le numéro 30 parisien va louper les deux prochaines rencontres du PSG, c’est-à-dire les matchs de championnat dimanche à Troyes et contre l’AC Ajaccio le 13 mai. Il pourrait, en ce sens, signer son retour face à l’AJ Auxerre le 21 mai prochain.

Cette nouvelle casserole survient au pire moment pour le joueur et le club puisque l’avenir de l’Argentin à Paris est toujours incertain. Entre les rumeurs d’un retour à Barcelone, d’une signature en MLS et d’une prolongation toujours en suspens au PSG, cette suspension de deux semaines à effet immédiat pourrait bien avoir du poids dans les négociations, si les dirigeants parisiens hésitaient encore. En tout cas, le Paris Saint-Germain a sévi et ne souhaitait pas laisser l’institution entacher par une nouvelle affaire extra sportive, dans cette campagne d’ores et déjà mouvementée en interne avec plusieurs histoires qui ont fait la Une des presses internationales.