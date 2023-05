Le déplacement de Lionel Messi en Arabie Saoudite fait grincer des dents au PSG

La suite après cette publicité

La fin de saison du Paris Saint-Germain est en train de virer au cauchemar. Alors que le club parisien enchaîne les défaites (six revers sur les sept dernières rencontres), l’ambiance commence à devenir très tendue dans l’environnement des Rouge et Bleu à l’image de l’action mise en place par les membres du CUP (Collectif Ultra Paris) au Camp des Loges ce lundi pour demander la démission de la direction du PSG, le symbole de cette situation sportive très délicate selon les supporters du club de la capitale. Outre la manifestation de leurs propres supporters devant le camp d’entraînement du PSG, les dirigeants parisiens doivent gérer une autre affaire en parallèle.

Le déplacement de Lionel Messi en Arabie Saoudite cristallise particulièrement les passions. Surtout que la dernière défaite du club parisien face à Lorient ce dimanche au Parc des Princes était encore dans tous les esprits. Après deux annulations déjà à cause des mauvais résultats des Rouge et Bleu, la Pulga était visiblement dans l’obligation de se rendre au Moyen-Orient dans le cadre de son contrat avec l’office du tourisme du pays du Golfe. Mais plus que la raison, c’est la façon de faire qui interroge. En effet, le Champion du monde 2022 n’aurait pas demandé l’autorisation de se rendre en Arabie Saoudite à sa direction, selon plusieurs sources au PSG relayées par L’Equipe.

Un déplacement qui interroge

Alors que tous les joueurs du PSG était attendu ce matin au centre d’entraînement de Saint-Germain-en-Laye, un seul absent était donc à dénombrer et pas des moindres. Lionel Messi se rendait effectivement dans le même temps à Riyad pour son déplacement contractuel tandis que Christophe Galtier tenait un discours devant ses coéquipiers. Pourtant, les deux journées de repos initialement prévues avant la rencontre, en cas de victoire contre les Merlus par l’entraîneur du club de la capitale et son staff, avaient été annulées à la suite de la contre performance des Parisiens. Tous les joueurs devaient donc se rendre à l’entraînement d’autant plus que la direction n’avait visiblement pas été mise au courant d’un déplacement de l’Argentin. La direction parisienne n’aurait d’ailleurs pas apprécié avoir été mise devant le fait accompli après une fin de semaine particulièrement compliquée.

Il faut dire que l’avenir de Lionel Messi est encore loin d’être réglé même si l’Argentin pourrait finalement prolongé à Paris. Si on rajoute à cela le déplacement de la Pulga dans un moment qui devait être fédérateur pour redynamiser une équipe en perte de vitesse, on peut mieux imaginer alors le désarroi des dirigeants du PSG lors de l’annonce de cette nouvelle assez déconcertante pour un employeur quel qu’il soit. Surtout que ce simple voyage promotionnel pourrait fragiliser encore un petit peu plus l’institution parisienne, qui n’avait vraiment pas besoin de ça à gérer. Déjà en difficulté actuellement, l’état major des Rouge et Bleu va donc devoir régler cette histoire le plus rapidement possible pour se concentrer sur le terrain sachant que le titre est encore loin d’être acquis en Ligue 1.