PSG : le CUP fustige la direction et demande sa démission

Après la nouvelle débâcle du Paris Saint-Germain au Parc des Princes face à Lorient ce dimanche (1-3), le CUP (Collectif Ultras Paris) est venu exprimer son mécontentement devant le Camp des Loges, le centre d’entraînement du club parisien à Saint-Germain-en-Laye, ce lundi. Les supporters du PSG ont notamment déployé des banderoles pour manifester et faire entendre leur grande déception face aux dernières prestations décevantes de leur équipe, tout en demandant la démission de toute la direction des Rouge et Bleu.

Absent face aux Merlus, en raison de la fermeture de la Tribune Auteuil par la commission de discipline, le CUP a voulu se rattraper en menant cette action et en publiant un message sur son compte Twitter dans la foulée. Le texte, intitulé «Action Camps des Loges», reprend notamment les slogans affichés sur les banderoles qui ont été déployées devant le Camp des Loges comme «LE RAS LE BOL AVANT LE RAZ DE MARÉE…», «PLUS PERSONNE NE VOUS RESPECTE. POURQUOI ON LE FERAIT ?» ou bien encore «VOUS NE REPRÉSENTEZ EN RIEN NOTRE VILLE… QUI SE RECONNAIT DANS CE PSG ? CASSEZ VOUS» et «DIRECTION DÉMISSION !». Le message est passé.

