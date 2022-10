LdC : le Barça pourrait perdre gros en cas d'élimination

Le Barça est au bord du gouffre. Alors que les Catalans n'ont déjà plus leur destin entre les mains, ils pourraient, en plus d'être éliminés de la Ligue des Champions, perdre beaucoup d'argent. Pendus au résultat de l'Inter face au Viktoria Plzeň (ce mercredi, 18h45), les Blaugranas espère un exploit des Tchèques. Car en cas d'élimination dès la phase de groupes, ce sont plusieurs millions d'euros qui échapperaient aux dirigeants du FC Barcelone, eux qui ont beaucoup misé sur leur parcours dans la compétition étoilée.

Ayant, jusqu'à présent gagné 19 millions d'euros, Sport rapporte qu'une élimination "couterait" plus de 20 millions au Barça. En effet, une qualification en huitième de finale leur rapporterait la somme de 9,6 millions d'euros, quand une place dans les huit derniers leur permettrait de toucher 10,6 millions d'euros en plus. Une option qui semble déjà très éloignée de la réalité du club, lui qui devrait, sauf énorme surprise, tirer sa révérence ce mercredi, et ce quelque soit le résultat obtenu face au Bayern Munich.