BL : Dortmund fait l'essentiel face à l'Arminia, Francfort remonte Bochum

Le Borussia Dortmund et l'Eintracht Francfort affrontaient deux promus en ce dimanche après-midi dans le cadre de la 26e journée de Bundesliga : le BVB recevait l'Arminia Bielefeld au Signal Iduna Park tandis que les Aigles accueillaient Bochum dans son antre du Deutsche Bank Park. Sans être réellement convaincants, Dortmund (1-0) et Francfort (2-1) s'imposaient respectivement dans leurs échéances.

Les Schwarz-Gelben pouvaient remercier son milieu offensif allemand Wolf, seul buteur de la rencontre sur un bon service de T. Hazard (21e). De son côté, l'Entente réussissait à renverser le score après avoir été mené au score en première période avec le but de Polter (0-1, 19e) : au retour des vestiaires, Masovic contre son camp (1-1, 46e) et Kamada (52e) redonnaient l'avantage aux locaux. Avec ces succès, le Borussia revient à 7 points du leader, le Bayern Munich. L'Eintracht gagne une place au classement (9e) et se rapproche de Leipzig, premier européen au classement.